Польская компания изготовила маску черепашки-ниндзя для Мбаппе

Булка должен будет сегодня передать ее форварду.

Польская компания Cabiomede изготовила специальную маску для Килиана Мбаппе, пишет Weszlo.

Напомним, француз сломал нос в матче против Австрии, и теперь вынужден носить защитную маску. Многие шутили, что теперь Килиан точно будет похож на одного из черепашек-ниндзя.

Однако форвард решил взять маску в цветах Франции, но согласно правилам УЕФА, защитное снаряжение должно быть однотонным и нейтральным.

Однако польская компания решила сделать для француза маску Микеланджело из Черепашек-ниндзя. Марцин Булка передаст ее француза перед матчем.

Джерело: Weszlo

Напомним, что сегодня Польша встретится с Францией, а мы подготовили вероятные сценарии развязки в группе D.

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