Группа D: Франция может быть третьей, расклады для квартета

Во вторник, 25 июня, завершится третий тур группового этапа для команд в группе D чемпионата Европы 2024 года. Французы в последнем матче будут противостоять Польше, а Нидерланды сыграют с Австрией.

Перед этими матчами Франция и Нидерланды уже гарантировали себе участие в плей-офф, но не знают с каких позиций они выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица группы D:

Расписание матчей группы D:

19:00, Нидерланды – Австрия

19:00, Франция – Польша

Давайте рассмотрим, какие есть расклады для всех команд этого квартета.

Нидерланды

У "оранжевых" ситуация такова, что у них одинаковая с французами разница голов и ничья в личных матчах, но на один гол больше забито.

Чтобы сохранить свою первую позицию им необходимо, во-первых, не проиграть, а во-вторых, сыграть не хуже Франции.

Источник: Getty Images

Если Нидерланды победят условно 1:0, а Франция переигрывает Польшу со счетом 2:0, то команды просто поменяются местами в таблице. В случае поражения в последнем туре команда Рональда Кумана может занять третье место.

Франция

Фактически все то же, что написано о Нидерландах, относится и к Франции. Чтобы обойти их, команде Дидье Дешама нужно побеждать с лучшей разницей голов, чем это сделают нидерландцы. В противном случае, если Австрия не победит, они будут вторыми.

А вот если Австрия обыгрывает Нидерланды, а сами Французы проигрывают полякам, то они могут оказаться вообще третьими, но все равно выйдут в плей-офф с третьего места.

Источник: Getty Images

Австрия

Команде Ральфа Рангника будет очень тяжело пройти мимо плей-офф. Но давайте по порядку. Если австрийцы победят Нидерланды, то они будут минимум вторыми. Если же в параллельном матче Франция не победит, то Австрия выигрывает группу.

Но если матч с "оранжевыми" завершится не победой, то это уже точно третье место. Тем не менее, если Австрия проиграет с разницей меньшей, чем в пять (5!) голов, они точно гарантируют себе выход из третьего места.

Польша

Здесь ничего нового, поляки еще на прошлой неделе стали первой командой, гарантировавшей себе вылет из турнира.

Но наиболее интересной для нас, конечно, будет группа Е, гдевсе неплохо так запутано, и шансы Украины оценить очень непросто.

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