Украина - Бельгия: составы команд
В среду, 26 июня, сборная Украины встретится с Бельгией в матче третьего тура группового раунда Евро-2024.
Перед игрой главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров огласил стартовый состав своей команды - на решающий поединок украинцы выйдут с двумя форвардами и пятью защитниками.
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Сборная Украины: Трубин - Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко - Шапаренко, Бражко, Судаков - Яремчук, Довбик.
Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко.
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Также со стартовым составом сборной Бельгии определился Доменико Тедеско.
Сборная Бельгии: Кастельс - Вертонген, Фас, Теат, Кастань - де Брюйне, Онана, Тилеманс - Доку, Лукаку, Троссар.
Запасные: Камински, Селс, Дебаст, Карраско, Вранкс, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.
Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.
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