Сборная Германии перечислит часть призовых на помощь бездомным

Игроки сборной Германии пожертвуют бонусы за успехи на Евро-2024 бездомным.

Команда Нагельсманна, вышедшая в 1/8 финала с первого места, впервые с 2016 года получит от Немецкого футбольного союза по 50 000 евро.

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При этом, сумма может увеличиться до 400 000 евро за победу в турнире.

По данным Bild, значительную часть призовых игроки направят благотворительным организациям, помогающим бездомным.

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