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Сборная Германии перечислит часть призовых на помощь бездомным

"Бундестим" совершат благое дело.
Сегодня, 19:40
Сборная Германии / Getty Images
Сборная Германии / Getty Images

Игроки сборной Германии пожертвуют бонусы за успехи на Евро-2024 бездомным.

Команда Нагельсманна, вышедшая в 1/8 финала с первого места, впервые с 2016 года получит от Немецкого футбольного союза по 50 000 евро.

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При этом, сумма может увеличиться до 400 000 евро за победу в турнире.

По данным Bild, значительную часть призовых игроки направят благотворительным организациям, помогающим бездомным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии

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