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Один из лидеров сборной Германии травмировался в матче со Швейцарией

Рюдигер может не сыграть в первом матче плей-офф.
Сегодня, 16:19
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Антонио Рюдигер получил травму в матче против Швейцарии. Об этом сообщает журналист Sky Sport Керри Хау.

Игра завершилась ничьей (1:1) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Рюдигер сыграл весь матч, но после него у него обнаружили растяжение задней поверхности бедра.

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Медики сборной Германии надеются, что он сможет сыграть в 1/8 финала, но судьба игрока пока неизвестна.

Напомним, в рамках Евро-2024 центрбек отличился лишь одним автоголом за три матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Антонио Рюдигер

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