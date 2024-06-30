iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спаллетти - вылете Италии: Мы вернулись к нулю, начинаем с чистого листа

Наставник бывших чемпионов объективно высказался о случившемся.
Сегодня, 21:50
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал вылет своей команды с Евро-2024.

"Мне говорили, что я слишком повышаю интенсивность тренировок, что я рассказываю сказки, чтобы мотивировать игроков, но такова моя жизнь. Всегда нужны примеры для подражания, другого пути нет.

Я пришел, когда нужно было срочно добиваться результатов, и, учитывая требования, до определенного момента мы выглядели неплохо".

Читай также: Определилась судьба Спаллетти в сборной Италии после провала на Евро-2024

"Мы не смогли вырасти в этом мини-путешествии, которое завершили вчера. Мы сделали большой шаг назад. С этим нельзя мириться. Но теперь начнем все сначала. Думаю, я знаю, что делать.

Вчерашний матч вернул нас на к нулю, на исходную отметку, и мы начнем все с чистого листа. Я омоложу состав и постараюсь создать команду. Я не получил тех ответов, которые искал в отношении лидерства. Состав будет моложе, с новой энергией и силой", – сказал Спаллетти в интервью La Gazetta dello Sport.

Напомним, сборная Италии потерпела поражение в 1/8 финала турнира от Швейцарии (0:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Лучано Спаллетти

Статьи по теме

Швейцария вышла в четвертьфинал Евро-2024, унизив Италию Швейцария вышла в четвертьфинал Евро-2024, унизив Италию
Группа B на Евро-2024: расклады перед последним туром Группа B на Евро-2024: расклады перед последним туром
Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Гол в ворота Украины попал в число лучших в первом туре группового этапа Евро-2024 Гол в ворота Украины попал в число лучших в первом туре группового этапа Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024
Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202423:24
Ямаль установил два рекорда в матче с Грузией
Евро-202423:19
Кейн - о голе Беллингема: Один из лучших в истории Англии
Европа22:51
Клуб Серии А хочет приобрести Шапаренко
Евро-202422:48
Саутгейт отметился уникальным достижением во главе сборной Англии
Евро-202422:22
Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024
Евро-202422:18
Кейн стал вторым бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах Европы
Евро-202421:55
Испания - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:50
Спаллетти - вылете Италии: Мы вернулись к нулю, начинаем с чистого листа
Евро-202421:38
Англия спаслась от сенсационного вылета от Словакии и прошла в чвертьфинал Евро-2024
Евро-202421:23
Беллингем установил рекорд сборной Англии: Видео шикарного гола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK