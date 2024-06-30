Спаллетти - вылете Италии: Мы вернулись к нулю, начинаем с чистого листа

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал вылет своей команды с Евро-2024.

"Мне говорили, что я слишком повышаю интенсивность тренировок, что я рассказываю сказки, чтобы мотивировать игроков, но такова моя жизнь. Всегда нужны примеры для подражания, другого пути нет.

Я пришел, когда нужно было срочно добиваться результатов, и, учитывая требования, до определенного момента мы выглядели неплохо".

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"Мы не смогли вырасти в этом мини-путешествии, которое завершили вчера. Мы сделали большой шаг назад. С этим нельзя мириться. Но теперь начнем все сначала. Думаю, я знаю, что делать.

Вчерашний матч вернул нас на к нулю, на исходную отметку, и мы начнем все с чистого листа. Я омоложу состав и постараюсь создать команду. Я не получил тех ответов, которые искал в отношении лидерства. Состав будет моложе, с новой энергией и силой", – сказал Спаллетти в интервью La Gazetta dello Sport.

Напомним, сборная Италии потерпела поражение в 1/8 финала турнира от Швейцарии (0:2).

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