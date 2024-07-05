Один из ключевых игроков Испании выбыл до конца Евро-2024
Педри получил тяжелую травму.
Педри не сможет продолжить участие в Евро-2024. Об этом сообщает Sports.
По данным источников, сканирование выявило растяжение внутренней боковой связки левого колена, полученное в столкновении с Тони Кроосом.
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Дополнительное обследование подтвердит диагноз, но уже ясно, что для игрока Барселоны турнир завершен.
Отметим, на Евро-2024 Педри сыграл в четырех матчах, в которых отдал один ассист.
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