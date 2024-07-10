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Ямаль признан лучшим игроком матча Испания - Франция

16-летний вингер помог "фурии роха" одолеть соперника.
Сегодня, 00:20
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

УЕФА объявил Ламина Ямаля лучшим игроком первого полуфинала Евро-2024.

Напомним, Испания сумела обыграть Францию и стать первым финалистом турнира.

16-летний Ямаль забил красивый дальний гол, чем и положил начало камбеку "фурии роха", а также стал новым рекордсменом Евро.

Всего за 89 минут, проведенных на поле, Ямаль трижды пробил по воротам соперника и пробежал 9,9 км, максимально ускорившись до 32,1 км/ч.

Сатистисческие порталы WhoScored и SofaScore также дали 16-летнему вингеру Испании наивысшую оценку в матче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

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