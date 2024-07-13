Нападающий сборной Англии сравнил команду с Реалом

Форвард сборной Англии Олли Уоткинс сравнил свою команду с мадридским Реалом.

Нападающий считает, что манера игры Саутгейта очень напоминает испанский клуб. Они также всегда уверены, что способны забить и победить. И для этого не нужно много моментов.

"Вы видите, например, Реал в матчах Лиги чемпионов: они чувствуют себя комфортно без мяча, у них есть уверенность в том, что, получив мяч, они забьют. Что ж, я чувствую, что то же самое касается и нас.

Нас трудно обыграть. Нам просто нужно создать походящий момент, чтобы выиграть матч. Неважно, плохо ли мы играем, выдается ли у игроков неудачный день. У нас есть игроки мирового класса, которые могут забить гол в любой момент", - цитирует Уоткинса Marca.

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией.

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