Кепа отказал саудовским клубам, он хочет вернуться в Реал
Будущее испанца зависит от Лунина.
Голкипер Челси Кепа Аррисабалага не хочет переходить в саудовский чемпионат, пишет Marca. Ранее уже сообщалось, что в испанец заинтересован ряд клубов с Ближнего Востока, а Челси не против отпустить голкипера. Однако сам Кепа отказал всем потенциальным покупателям. Испанец хочет вернуться в мадридский Реал, где провел последний сезон. Издание утверждает, что если Андрей Лунин уйдет из клуба, Анчелотти хочет бы видеть вторым клиентом именно Кепу. А потому, пока такая возможность существует, испанец готов подождать. Ранее также сообщалось, что саудовцам также интересен игрок Реала
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