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Кепа отказал саудовским клубам, он хочет вернуться в Реал

Будущее испанца зависит от Лунина.
Сегодня, 10:37
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Голкипер Челси Кепа Аррисабалага не хочет переходить в саудовский чемпионат, пишет Marca.   Ранее уже сообщалось, что в испанец заинтересован ряд клубов с Ближнего Востока, а Челси не против отпустить голкипера.   Однако сам Кепа отказал всем потенциальным покупателям. Испанец хочет вернуться в мадридский Реал, где провел последний сезон.   Издание утверждает, что если Андрей Лунин уйдет из клуба, Анчелотти хочет бы видеть вторым клиентом именно Кепу. А потому, пока такая возможность существует, испанец готов подождать.   Ранее также сообщалось, что саудовцам также интересен игрок Реала

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