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Саудовские клубы пытаются убедить еще одного игрока Реала

Антонио Рюдигер полуучил очень щедрое предложение.
Сегодня, 09:25
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Защитник Реала Антонио Рюдигер получил предложения из Саудовской Аравии, пишет Sky Sport.

31-летний немец интересен Ан-Насру и Аль-Хилялю, которые отослалди в Мадрид очень щедрые предложения.

Оба клуба очень хотят видеть Рюдигера у себя, и обещают сделать его одним из самых высокооплачиваемых защитников мира.

Однако, согласно информации издания, немец не намерен менять клубную прописку как минимум до конца контракта, то есть до 2026 года. 

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб возглавил легенда сборной Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Рюдигер

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