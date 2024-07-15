Саутгейт стал автором уникального анти-достижения на чемпионате Европы

Сборная Англии снова осталась без трофея, проиграв в финале Евро-2024 Испании со счетом 1:2.

Под руководством Гарета Саутгейта, который возглавляет команду с 2016 года, Англия не выиграла ни одного трофея.

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При нем команда дважды выходила в финал Евро (в 2021 году проиграла Италии) и доходила до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира.

Ввиду этого, Саутгейт стал первым тренером, проигравшим два финала Евро.

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