Саутгейт стал автором уникального анти-достижения на чемпионате Европы
Наставник сборной Англии отличился второй турнир кряду.
Сборная Англии снова осталась без трофея, проиграв в финале Евро-2024 Испании со счетом 1:2.
Под руководством Гарета Саутгейта, который возглавляет команду с 2016 года, Англия не выиграла ни одного трофея.
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При нем команда дважды выходила в финал Евро (в 2021 году проиграла Италии) и доходила до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира.
Ввиду этого, Саутгейт стал первым тренером, проигравшим два финала Евро.
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