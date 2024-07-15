Названа сумма, которую Испания заработала за победу на Евро-2024

В рамках финала чемпионата Евро-2024 Испания победила Англию и стала чемпионом турнира.

За победу испанская команда заработала максимально возможную сумму призовых за участие в турнире - 28.25 миллиона евро.

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Каждая команда, которая играла на турнире, получила гарантировано 9,25 млн евро. На турнире Испания выиграла все свои встречи (по 1 миллиону за каждую победу). За победу на турнире - 8 миллионов евро (англичане получили 5 за выход в финал).

Отметим, что Англия получила – 24,25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024.

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