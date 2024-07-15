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Футбол

Сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024

Никто не смог вырвать награду, которая в итоге была разделена.
Сегодня, 00:51
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Чемпионат Европы 2024 года подошел к своему завершению. 

Триумфатором турнира, который проводился в Германии, стала сборная Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте смогли обыграть в финале сборную Англии со счетом 2:1.

До старта финала в гонке бомбардиров был паритет - сразу шесть игроков лидировали, имея на своем счету три гола. Исправить ситуацию могли лишь Дани Ольмо и Харри Кейн.

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Но так как ни один из них не смог отметиться результативным ударом, статус лучшего бомбардира Евро-2024 будет разделен между всеми шестью футболистами.

Помимо Ольмо и Кейна, три гола забили Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия) и Коди Гакпо (Нидерланды).

Источник: UEFA.COM

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с обзором прошедшего финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Англией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы

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Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

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