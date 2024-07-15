Сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024
Чемпионат Европы 2024 года подошел к своему завершению.
Триумфатором турнира, который проводился в Германии, стала сборная Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте смогли обыграть в финале сборную Англии со счетом 2:1.
До старта финала в гонке бомбардиров был паритет - сразу шесть игроков лидировали, имея на своем счету три гола. Исправить ситуацию могли лишь Дани Ольмо и Харри Кейн.
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Но так как ни один из них не смог отметиться результативным ударом, статус лучшего бомбардира Евро-2024 будет разделен между всеми шестью футболистами.
Помимо Ольмо и Кейна, три гола забили Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия) и Коди Гакпо (Нидерланды).
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с обзором прошедшего финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Англией.
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