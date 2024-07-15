Родри - лучший игрок чемпионата Европы-2024

Один из самых стабильных игроков мира получил признание на континентальном первенстве.

Чемпионат Европы 2024 года завершился победой сборной Испании, которая в финале победила сборную Англии со счетом 2:1.

После матча до вручения кубка была проведена церемония награждения, во время которой были отмечены индивидуальные выступления футболистов.

Так, лучшим игроком всего турнира был признан полузащитник сборной Испании Родри.

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Хавбек Манчестер Сити провел на Евро-2024 шесть матчей, в которых отметился одним голом и тремя желтыми карточками. Он не сыграл только в третьем туре против Албании.

В матче против Хорватии его заменили на 86-й минуте, а в финале против Англии - в перерыве. В остальных четырех встречах он отыграл от свистка до свистка, включая дополнительное время в игре с Германией.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми голами, которые были забиты в финале чемпионата Европы-2024 между Испанией и Англией.

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