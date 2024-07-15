Родри - лучший игрок чемпионата Европы-2024
Чемпионат Европы 2024 года завершился победой сборной Испании, которая в финале победила сборную Англии со счетом 2:1.
После матча до вручения кубка была проведена церемония награждения, во время которой были отмечены индивидуальные выступления футболистов.
Так, лучшим игроком всего турнира был признан полузащитник сборной Испании Родри.
🏆 Player of the Tournament: Rodri #EURO2024 pic.twitter.com/sxKEu8Fe4h— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
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Хавбек Манчестер Сити провел на Евро-2024 шесть матчей, в которых отметился одним голом и тремя желтыми карточками. Он не сыграл только в третьем туре против Албании.
В матче против Хорватии его заменили на 86-й минуте, а в финале против Англии - в перерыве. В остальных четырех встречах он отыграл от свистка до свистка, включая дополнительное время в игре с Германией.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми голами, которые были забиты в финале чемпионата Европы-2024 между Испанией и Англией.
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