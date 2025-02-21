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Футбол

Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба

Мигелито станет игроком киевлян на год.
Вчера, 22:36
Мигелито / Getty Images
Мигелито / Getty Images

Киевское Динамо усилит линию полузащиты.

Как сообщает бразильское издание Jovem Pan Esportes, киевляне выиграли борьбу за 20-летнего атакующего хавбека Сантоса Мигеля Терсероса также известного как Мигелито.

Кроме «бело-синих» в услугах Терсероса были заинтересованы бразильская Витория и эквадроский Эмалек, однако в окружении игрока решили, что переход в Динамо - лучший вариант.

Мигель является достаточно универсальным игроком и может также играть на флангах полузащиты. 

Напомним, ранее сообщалось, что Судаков попал в необычный рейтинг.

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