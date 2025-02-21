Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба
Мигелито станет игроком киевлян на год.
Киевское Динамо усилит линию полузащиты.
Как сообщает бразильское издание Jovem Pan Esportes, киевляне выиграли борьбу за 20-летнего атакующего хавбека Сантоса Мигеля Терсероса также известного как Мигелито.
Кроме «бело-синих» в услугах Терсероса были заинтересованы бразильская Витория и эквадроский Эмалек, однако в окружении игрока решили, что переход в Динамо - лучший вариант.
Мигель является достаточно универсальным игроком и может также играть на флангах полузащиты.
Напомним, ранее сообщалось, что Судаков попал в необычный рейтинг.
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