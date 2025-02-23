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Футбол

Лидер сборной Бельгии заявил о желании вернуться в команду накануне матчей против Украины

Тибо Куртуа готов снова защищать цвета «красных дьяволов».
Сегодня, 14:53
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа заявил о готовности вернуться в сборную Бельгии.

По словам Куртуа, он скучал по ощущениям, которые переполняют его во время матчей за национальную команду.

«Возможно, сейчас, после этих полутора лет, я бы сказал, что после травмы и нахождения вне команды, я очень скучаю по выступлениям за сборную Бельгии и готов снова сыграть на большом турнире».

Также Тибо высказался о том, что стало причиной его паузы в выступлениях за Бельгию.

«Очевидно, что в Реале меня очень уважают - от президента до уборщиков. Я со всеми здороваюсь, общаюсь. Также я играю в команде с игроками, которые хотят выиграть Золотой мяч, с самыми большими звездами. Ты чувствуешь, как они уважают тебя, слушают тебя, как в клубе относятся к тебе.

А потом в национальной сборной я не чувствовал такого в тот момент, с бельгийской прессой тоже не все было гладко. Поэтому все это вместе привело к тому, что это взорвалось для меня в один момент», - резюмировал Куртуа.

Отметим, что у вратаря был конфликт с экс-тренером команды Доменико Тедеско, из-за которого он отказывался играть за сборную.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти прокомментировал ход чемпионской гонки в Ла Лиге

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бельгия Тибо Куртуа

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