Мората назвал причину, почему перешел в Милан из Атлетико

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о своей карьере в Милане.

По словам форварда, он оказался в команде, ведь пришел для работы вместе с Пауло Фонсеку.

Читай также: "Я никогда не отказывался": Судаков назвал чемпионат, в который хочет перейти

"Иногда решения принимаются в соответствующие моменты, более или менее правильные, но в конце концов, оглядываясь назад, понимаю, что болельщики в определенной степени смогли меня понять. После Евро люди в Испании уже не воспринимали меня так же, но такие решения приходится принимать.

Я перешел в Милан через тренера Фонсеку, который показал, что очень меня хочет, но через несколько месяцев казавшийся одним проект превратился в нечто другое – такое бывает в футболе. В конце концов мне было не так комфортно, потому что я пришел туда именно ради Фонсеки", - приводит слова Мораты Marca.

В зимнее трансферное окно 32-летний испанец оказался в Галатасарае.

В составе Милана Мората провел 25 игр, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

Ранее тренер Бенфики назвал статус Трубина в команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!