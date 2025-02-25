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Футбол

Мората назвал причину, почему перешел в Милан из Атлетико

Испанец не смог закрепиться в команде после ухода Фонсеки.
Сегодня, 18:50
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о своей карьере в Милане.

По словам форварда, он оказался в команде, ведь пришел для работы вместе с Пауло Фонсеку.

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"Иногда решения принимаются в соответствующие моменты, более или менее правильные, но в конце концов, оглядываясь назад, понимаю, что болельщики в определенной степени смогли меня понять. После Евро люди в Испании уже не воспринимали меня так же, но такие решения приходится принимать.

Я перешел в Милан через тренера Фонсеку, который показал, что очень меня хочет, но через несколько месяцев казавшийся одним проект превратился в нечто другое – такое бывает в футболе. В конце концов мне было не так комфортно, потому что я пришел туда именно ради Фонсеки", - приводит слова Мораты Marca.

В зимнее трансферное окно 32-летний испанец оказался в Галатасарае.

В составе Милана Мората провел 25 игр, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

Ранее тренер Бенфики назвал статус Трубина в команде.

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