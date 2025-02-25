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Футбол

"Никто не делал в истории АПЛ": Артета оценил шансы Арсенала на чемпионство

Наставник лондонцев верит, что команда может обогнать Ливерпуль.
Сегодня, 22:10
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

Наставник заявил, что у команды есть шансы выиграть титул по итогу сезона.

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"Если нет, я пойду домой. Математически это возможно. Мы там, мы должны играть каждую игру. Три дня назад мы могли сократить отставание. Если у нас останется полторы игры, это неважно, мы должны продолжать.

Сейчас это сложнее, чем было три дня назад, но если мы хотим выиграть АПЛ, нам придется сделать что-то особенное. Если мы собираемся выиграть АПЛ в наших обстоятельствах, нам, вероятно, придется сделать то, чего никто не делал в истории АПЛ".

В турнирной таблице чемпионата Англии Арсенал отстает от лидирующего Ливерпуля на 11 очков, но имеет матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити выбрал наследника Эдерсона.

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