Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб - покинет Ливерпуль
Защитник уйдет с английской команды по окончанию контракта.
Футболист Ливерпуля Трент Александер-Арнольд сменит клубную прописку.
Как сообщает издание Cadena SER, английский защитник достиг договоренности с мадридским Реалом по контракту.
Александер-Арнольд перейдет в испанский клуб на правах свободного агента. Футболист отказался подписывать новый контракт с Ливерпулем.
Мадридцы хотели подписать защитника в зимнее трансферное окно, но Ливерпуль отказался отпустить игрока за 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Александер-Арнольд сыграл в 26 матчах АПЛ, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что Реал определился с первыми двумя летними трансферами команды.
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