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Футбол

Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб - покинет Ливерпуль

Защитник уйдет с английской команды по окончанию контракта.
Сегодня, 21:44
Трент Александер-Арнолд / Getty Images
Трент Александер-Арнолд / Getty Images

Футболист Ливерпуля Трент Александер-Арнольд сменит клубную прописку.

Как сообщает издание Cadena SER, английский защитник достиг договоренности с мадридским Реалом по контракту.

Александер-Арнольд перейдет в испанский клуб на правах свободного агента. Футболист отказался подписывать новый контракт с Ливерпулем.

Мадридцы хотели подписать защитника в зимнее трансферное окно, но Ливерпуль отказался отпустить игрока за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Александер-Арнольд сыграл в 26 матчах АПЛ, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал определился с первыми двумя летними трансферами команды.

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