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Футбол

"Он не лучший": Роналдо раскритиковал Криштиану

Бразилец выбрал десятку избранных футболистов.
Вчера, 23:02
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Легендарный Роналдо высказался по поводу форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Бразилец возмущен тем, что португалец делает публичные заявления о том, что он лучший футболист всех времен.

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"Я не люблю комментировать подобные вещи, но некоторые люди слишком самоуверенные в себе, не так ли? Я из тех, кто предпочел бы слышать, как другие говорят о моих достижениях и о том, кем я был, чем когда я сам говорю о себе подобным образом.

Криштиану не лучший, но он входит в десятку лучших. Для меня Пеле, без сомнения, номер один. За ним следуют Месси и Марадона. Далее – Зико, Ромарио, ван Бастен, Зидан, Фигу, Ривалдо, Роналдиньо и Криштиану... 

Уверен, я кого-то забыл. Каждый раз, когда меня об этом спрашивают, я вспоминаю разные имена. Неймар? Да, Неймар тоже звездный игрок, он также входит в десятку лучших", – цитирует Роналдо ESPN Brasil.

Ранее сообщалось, что MLS оштрафовала Месси и Суареса

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