"Мы достигли дна": в Ювентусе сделали заявление после вылета из Кубка Италии

Главный тренер Ювентуса Тиаго Мотта прокомментировал вылет своей команды из четвертьфинала Кубка Италии от Эмполи (1:1 – 2:4 по пенальти).

Специалист взял вину на себя, заявив, что команда показывают ужасную игру.

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"То, как мы играли в первом тайме, заставляет меня чувствовать стыд. Надеюсь, мои игроки чувствуют себя так же. Мне стыдно.

Мы можем ошибаться во что бы то ни стало, но только не в своем отношении к делу, к игре. Я ошибся, когда не заставил людей понять важность ношения футболки Ювентуса, мы заслужили не выйти в полуфинал Кубка Италии.

Надеюсь, критика будет жесткой, мне стыдно за то, что я увидел, и чувствую огромную ответственность. Мы достигли дна", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb.

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