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Ювентус - Эмполи 1:1, пен. 2:4: обзор матча и результат игры 26.02.2025

"Бьянконери" в кубковом противостоянии не смогли справиться с Эмполи.
Сегодня, 00:38
Ювентус уступил Эмполи / Getty Images
Ювентус уступил Эмполи / Getty Images

В среду, 26 февраля, Ювентус принимал на своем поле Эмполи в четвертьфинале Кубка Италии.

Победителем из противостояния за последнюю путевку в полуфинал неожиданно вышел аутсайдер Серии А, который свел поединок вничью и одолел именитого соперника в серии пенальти.

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Ювентус уступал от середины первого тайма, когда отличился Юссеф Малех. Однако на 66-й минуте Маркусу Тюраму все же удалось сравнять счет. В серии послематчевых пенальти игроки Эмполи реализовали все свои четыре удара с одиннадцатиметровой отметки, тогда как у "бьянконери" не забили Душан Влахович и Кенан Йилдыз.

Источник: Getty Images

Украинский полузащитник Эмполи Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных. 

В 1/2 финала Кубка Италии Эмполи встретится с Болоньей 2 и 23 апреля. В другом полуфинальном противостоянии состоится Дерби делла Мадоннина между Миланом и Интером.

Статистика матча Ювентус - Эмполи 1/4 финала Кубка Италии

Ювентус - Эмполи 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Тюрам, 66 - Малех, 24

Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 0.87
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 9 - 2
Фолы: 13 - 13

Ювентус: Перин - Веа, Гатти, Келли (Локателли, 54), Камбязо (Кошта, 84) - Тюрам, Копмейнерс (Йилдыз, 54) - Гонсалес (Консейсау, 60), Маккенни, Коло Муани - Влахович.

Эмполи: Васкес - Марьянуччи, Тосто (Пеццелла, 60), Исмайли (Гогличидзе, 46) - Баччи (Гьяси, 73) - Самбия, Хендерсон, Малех, Какаче - Коломбо (Куаме, 60), Конате (Эспозито, 60).

Предупреждения: Локателли - Хендерсон, Гогличидзе, Эспозито.

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