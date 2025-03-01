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Футбол

Форвард Кристал Пэлас получил ногой в голову и покинул поле на носилках

Состояние Жана-Филиппа Матета на текущий момент неизвестно.
Сегодня, 15:50
Момент удара / Getty Images
Момент удара / Getty Images

В матче Кубка Англии между Кристал Пэлас и Миллуолом произошел жуткий инцидент.

На 7-й минуте матча форвард "орлов" Жан-Филипп Матета откликнулся на передачу партнера в направлении штрафной соперника.

Кипер гостей Лиэм Робертс выбежал из штрафной навстречу мячу, выбил его в прыжке, но в итоге попал ногой в голову француза.

Матета долгое время оказывали первую помощь на поле. В итоге форвард покинул поле на носилках с кислородной маской. Робертс получил красную карточку.

На момент написания заметки Кристал Пэлас ведет в счете 2:1.

Ранее также сообщалось, что Родри вернулся к индивидуальным тренировкам.

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