Анчелотти высказался о возможности возглавить Рому

Рулевой мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал то, готов ли он возглавить Рому.

Итальянец вспомнил то, как он играл в составе «волков» и в то же время отметил, что не думает о том, что Клаудио Раньери покинет команду летом.

«Я имею прекрасные воспоминания о временах выступлений за Рому. Я наслаждался игрой за этот клуб когда был футболистом.

Впрочем, сейчас я счастлив в Реале, хотя и не знаю, что произойдет в будущем.

Готов ли я возглавить Рому? Я не думаю, что Раньери покинет клуб летом», - сказал Анчелотти.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурент Довбика стал игроком месяца в Роме.

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