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Футбол

Ювентус поднялся в зону Лиги чемпионов, обыграв аутсайдера Серии А

Туринцы победой отреагировали на вылет из Кубка Италии.
Вчера, 23:38
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

В рамках чемпионата Италии Ювентус в домашенем матче принимал Верону.

Туринцы доминировали на поле с первых минут поединка.

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Первый гол в матче был забит на 73-й минуте, а его автором стал Хефрен Тюрам.

На последних минутах Копмайнерс отправил второй мяч в ворота Вероны, сняв все вопросы о победителе.

В турнирной таблице чемпионата Италии Ювентус стал четвертым с 52 очками, обойдя Лацио. Туринцы вернулись в зону Лиги чемпионов. Верона идет 14-й с 26 баллами.

Ювентус - Верона 2:0
Гол: Тюрам, 73, Копмайнерс, 90

Ювентус: Ди Грегорио - Веа (Кошта, 61), Гатти (Калулу, 70), Келли, Камбьязо - Тюрам, Локателли - Гонсалес, Маккенни (Копмейнерс, 60), Йилдиз (Мбангула, 82) - Коло Муани (Влахович, 82)

Верона: Монтипо - Давидович (Оегоке, 46), Коппола, Валентини - Фараони (Гиларди, 46), Ньяссе, Дуда, Чачуа - Роша Ливраменто (Бернеде, 56), Суслов (Кастанос, 79) - Сарр (Ламбурд Фронтье, 86)

Предупреждения: Келли

Отметим, что в прошлом матче Ювентус сенсационно проиграл Эмполи в четвертьфинале Кубка Италии.

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