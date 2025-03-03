Ювентус поднялся в зону Лиги чемпионов, обыграв аутсайдера Серии А

Туринцы победой отреагировали на вылет из Кубка Италии.

В рамках чемпионата Италии Ювентус в домашенем матче принимал Верону.

Туринцы доминировали на поле с первых минут поединка.

Читай также: "Были предложения из Европы": Пихаленок рассказал, почему перешел в Динамо

Первый гол в матче был забит на 73-й минуте, а его автором стал Хефрен Тюрам.

На последних минутах Копмайнерс отправил второй мяч в ворота Вероны, сняв все вопросы о победителе.

В турнирной таблице чемпионата Италии Ювентус стал четвертым с 52 очками, обойдя Лацио. Туринцы вернулись в зону Лиги чемпионов. Верона идет 14-й с 26 баллами.

Ювентус - Верона 2:0

Гол: Тюрам, 73, Копмайнерс, 90

Ювентус: Ди Грегорио - Веа (Кошта, 61), Гатти (Калулу, 70), Келли, Камбьязо - Тюрам, Локателли - Гонсалес, Маккенни (Копмейнерс, 60), Йилдиз (Мбангула, 82) - Коло Муани (Влахович, 82)

Верона: Монтипо - Давидович (Оегоке, 46), Коппола, Валентини - Фараони (Гиларди, 46), Ньяссе, Дуда, Чачуа - Роша Ливраменто (Бернеде, 56), Суслов (Кастанос, 79) - Сарр (Ламбурд Фронтье, 86)

Предупреждения: Келли

Отметим, что в прошлом матче Ювентус сенсационно проиграл Эмполи в четвертьфинале Кубка Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!