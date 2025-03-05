Стала известна судьба Ямаля в Барселоне

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль продолжит выступать за Барселону.

Агент игрока Жорже Мендеш встретился с руководством "сине-гранатовых" и после общения с ними рассказал, что вингер вскоре подпишет новый контракт.

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"Ямаль точно подпишет новый контракт с Барсой. Это гарантировано.

Сегодня мы говорили только о Ламине, он остается с новым контрактом", - приводит слова агента Фабрицио Романо в Twitter.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль провел 35 матчей, забил 11 голов и отдал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок не поможет Бенфике в матче с Барселоной.

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