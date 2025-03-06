Украина приблизилась к Аргентине в рейтинге ФИФА

Женская национальная сборная Украины претерпела изменения в мировом рейтинге команд от ФИФА. "Желто-синие" поднялись на одну ступеньку и теперь занимают 34-е место.

Украинки обошли в рейтинге Сербию. Это стало возможным после того, как девушки смогли в двух первых поединках группового этапа Лиги наций обыграть Албанию (2:1) и Хорватию (2:1).

Рейтинг женских сборных ФИФА (по состоянию на 6 марта 2025 года)

США - 2069.06 балла Испания - 2020.6 Германия - 2014.73 Англия - 2008.98 Япония - 2001.9 (+3) Швеция - 1992.25 (-1) Канада - 1986.46 (-1) Бразилия - 1977.39 (-1) КНДР - 1944.23 Нидерланды - 1931.78

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33. Аргентина - 1659.8

34. Украина - 1633.37 (+1)

35. Сербия - 1631.48 (-1)

36. Нигерия - 1622.49

37. Вьетнам - 1614.43

Отметим, что свои последующие поединки женская сборная Украины сыграет уже в апреле, где встретится с Чехией.4 апреля поединок будет номинально домашним для Украины и пройдет в Польковице, а 8 апреля состоится выездная встреча.

На ISPORT также можно ознакомиться с рейтингом ФИФА для мужских национальных команд.

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