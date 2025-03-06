Украина приблизилась к Аргентине в рейтинге ФИФА
Женская сборная поднялась в рейтинге национальных команд.
Женская национальная сборная Украины претерпела изменения в мировом рейтинге команд от ФИФА. "Желто-синие" поднялись на одну ступеньку и теперь занимают 34-е место.
Украинки обошли в рейтинге Сербию. Это стало возможным после того, как девушки смогли в двух первых поединках группового этапа Лиги наций обыграть Албанию (2:1) и Хорватию (2:1).
Рейтинг женских сборных ФИФА (по состоянию на 6 марта 2025 года)
- США - 2069.06 балла
- Испания - 2020.6
- Германия - 2014.73
- Англия - 2008.98
- Япония - 2001.9 (+3)
- Швеция - 1992.25 (-1)
- Канада - 1986.46 (-1)
- Бразилия - 1977.39 (-1)
- КНДР - 1944.23
- Нидерланды - 1931.78
...
- 33. Аргентина - 1659.8
- 34. Украина - 1633.37 (+1)
- 35. Сербия - 1631.48 (-1)
- 36. Нигерия - 1622.49
- 37. Вьетнам - 1614.43
Отметим, что свои последующие поединки женская сборная Украины сыграет уже в апреле, где встретится с Чехией.4 апреля поединок будет номинально домашним для Украины и пройдет в Польковице, а 8 апреля состоится выездная встреча.
На ISPORT также можно ознакомиться с рейтингом ФИФА для мужских национальных команд.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!