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Украина приблизилась к Аргентине в рейтинге ФИФА

Женская сборная поднялась в рейтинге национальных команд.
Сегодня, 13:59
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Женская национальная сборная Украины претерпела изменения в мировом рейтинге команд от ФИФА. "Желто-синие" поднялись на одну ступеньку и теперь занимают 34-е место.

Украинки обошли в рейтинге Сербию. Это стало возможным после того, как девушки смогли в двух первых поединках группового этапа Лиги наций обыграть Албанию (2:1) и Хорватию (2:1).

Рейтинг женских сборных ФИФА (по состоянию на 6 марта 2025 года)

  1. США - 2069.06 балла
  2. Испания - 2020.6
  3. Германия - 2014.73
  4. Англия - 2008.98
  5. Япония - 2001.9 (+3)
  6. Швеция - 1992.25 (-1)
  7. Канада - 1986.46 (-1)
  8. Бразилия - 1977.39 (-1)
  9. КНДР - 1944.23
  10. Нидерланды - 1931.78
    ...
  • 33. Аргентина - 1659.8
  • 34. Украина - 1633.37 (+1)
  • 35. Сербия - 1631.48 (-1)
  • 36. Нигерия - 1622.49
  • 37. Вьетнам - 1614.43

Отметим, что свои последующие поединки женская сборная Украины сыграет уже в апреле, где встретится с Чехией.4 апреля поединок будет номинально домашним для Украины и пройдет в Польковице, а 8 апреля состоится выездная встреча.

На ISPORT также можно ознакомиться с рейтингом ФИФА для мужских национальных команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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