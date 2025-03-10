"Никакой неверности не было": Тер Стеген опроверг, что разошелся с женой из-за измены

Вратарь сборной Германи и Барселоны Марк-Андре тер Стеген прокомментировал слухи, что разошелся со своей женой из-за ее измены.

По словам футболиста, эта информация неправдива.

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"Я шокирован и разочарован плохим управлением и недостаточным контролем в медиакомпании Catalunya Radio&3Cat Group. Они распространяют ложную информацию и нарушают личные права. Журналисты этого радио – лжецы, распространяющие фейки, публично оскорбляя мою жену Даниэлу и ее репутацию.

Никакой неверности со стороны Даниэлы не было. Никакой связи с посторонними людьми. Это факт. Мы с Дани решили пойти разными путями по общему решению, при этом мы поддерживаем дружескую связь.

Совершенно неприемлемо со стороны ведущих государственных СМИ распространять материалы, в которых Даниэлу ошибочно обвиняют и подвергают нападкам. Ущерб непоправим", - написал немец.

Пара состояла в браке с 2017 года.

Ранее сообщалось, что форвард Аль-Хиляля оказался в больнице из-за переутомления.

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