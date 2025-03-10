Барселона определилась с судьбой Щенсного

Голкипер Войцех Щенсный может остаться в Барселоне по окончанию сезона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, руководство клуба готова обсудить с поляком подписание нового контракта.

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Тренерский штаб очень доволен игрой Войцеха и его поведением за пределами поля.

Решение о своем будущем должен принять сам Щенсный.

Действующий контракт рассчитан до лета. Поляк пришел в команду на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Шахтер оформил очередной громкий трансфер.

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