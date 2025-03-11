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Футбол

Анчелотти провел беседу с Луниным перед матчем с Атлетико в Лиге чемпионов

Наставник Реала дал наставление украинцу.
Сегодня, 00:50
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В среду, 12 марта, Реал сыграет с Атлетико в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает DefensaCentral, наставник "сливочных" Карло Анчелотти индивидуально пообщался с украинским вратарем Андреем Луниным.

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Итальянский специалист сказал Лунину быть готовым к игре, ведь Тибо Куртуа может не восстановиться от повреждения перед матчем.

В текущем сезоне Лунин провел 10 матчей, пропустил 13 голов и четыре раза отыграл на ноль. 

Начало игры Атлетико - Реал в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился победой "сливочных" - 2:1.

Ранее сообщалось, что Реал выразил соболезнования Барселоне в связи со смертью врача команды.

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