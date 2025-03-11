Анчелотти провел беседу с Луниным перед матчем с Атлетико в Лиге чемпионов
В среду, 12 марта, Реал сыграет с Атлетико в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает DefensaCentral, наставник "сливочных" Карло Анчелотти индивидуально пообщался с украинским вратарем Андреем Луниным.
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Итальянский специалист сказал Лунину быть готовым к игре, ведь Тибо Куртуа может не восстановиться от повреждения перед матчем.
В текущем сезоне Лунин провел 10 матчей, пропустил 13 голов и четыре раза отыграл на ноль.
Начало игры Атлетико - Реал в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился победой "сливочных" - 2:1.
Ранее сообщалось, что Реал выразил соболезнования Барселоне в связи со смертью врача команды.
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