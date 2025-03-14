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Футбол

Малиновский впервые с сентября попал в стартовый состав Дженоа

Украинец сыграет против Лечче.
Сегодня, 21:06
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В рамках 29 тура Серии А Дженоа встретится с Лечче.

Наставник "грифонов" Патрик Виейра определился со стартовым составом. С первых минут на поле появится Руслан Малиновский.

Для украинца это первый выход в стартовой 11-ке с сентября прошлого года. когда в матче против Венеции он получил травму.

Напомним, ранее Виейра высказался о важности Малиновского для Дженоа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

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