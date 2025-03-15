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Футбол

Жирона - Валенсия 1:1: обзор матча и результат игры 15.03.2025

Соперники обменялись голами во втором тайме, завершив матч вничью.
Вчера, 23:58
Жирона и Валенсия сыграли вничью / Getty Images
Жирона и Валенсия сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 15 марта, Жирона принимала на своем поле Валенсию в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Мичела пропустили первыми, но смогли достаточно быстро отыграться, завершив поединок ничьей 1:1.

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После безголевого первого тайма гости повели в противостоянии на 58-й минуте, когда Диего Лопес в падении замкнул дальнюю стойку после прострела в штрафную. Выровнять положение хозяевам поля помог Кристиан Стуани, который вышел на замену сразу после пропущенного его командой гола. На 64-й минуте уругвайский нападающий успешно откликнулся на навес в штрафную, переправив головой мяч в правый верхний угол.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.

Источник: Getty Images

Жирона с 34 очками занимает на данный момент 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Валенсия идет 16-й, имея 28 баллов.

Статистика матча Жирона - Валенсия 28-го тура чемпионата Испании

Жирона - Валенсия 1:1

Голы: Стуани, 64 - Лопес, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.92 - 1.09
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 14 - 12
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 9 - 4
Фолы: 12 - 4

Жирона: Гассанига - А. Мартинес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес - Цыганков (Асприлья, 85), Артур (Ромеу, 59), Мартин (ван де Бек, 37), Эррера, Данжума (Порту, 85) - Миовски (Стуани, 59).

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Диакаби, Москера, Таррега, Гайя - Лопес (Перес, 88), Барренечеа (Пепелу, 88), Герра, Алмейда (Риоха, 70) - Садик (Мир, 70).

Предупреждения: Эррера, ван де Бек - Гайя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Чемпионат Испании Ла Лига Жирона

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