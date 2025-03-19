Трубин прокомментировал слухи об интересе Манчестер Сити

Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клубную прописку.

Футболист попал в сферу интересов Манчестер Сити, который рассматривает возможность покупки украинца на место Эдерсона.

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"Соответствуют ли действительности слухи о моем переходе в Манчестер Сити? Не знаю, Я так же, как и вы это видел в интернете.

Сейчас полностью сфокусирован на сборной, потом на Бенфике. Потому что впереди важный отрезок чемпионатов, кубка, а все остальное надо отложить на потом", – сказал Трубин для sport-express.ua.

В текущем сезоне Анатолий провел 38 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов и 16 раз отыграл на ноль.

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