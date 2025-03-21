Испанский клуб хочет арендовать Мудрика при одном условии
Это именно то условие, о котором вы могли подумать.
Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Испании при определенных обстоятельствах.
По информации издания GOL Digital, в услугах Мудрика заинтересована Севилья. «Нервионцы» могут арендовать Михаила, однако, при одном условии.
Сделка имеет шанс состояться. если Михаила оправдают по делу касаемо допинга.
Отмечается, что андалусийцы в таком случае предложат аренду на сезон с удержанием доли зарплаты украинского вингера.
До допинг-скандала в этом сезоне игрок провел 13 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.
Напомним, ранее стали известны сроки восстановления защитника сборной Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!