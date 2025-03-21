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Футбол

Испанский клуб хочет арендовать Мудрика при одном условии

Это именно то условие, о котором вы могли подумать.
Сегодня, 13:44       Автор: Василий Медвидь
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Испании при определенных обстоятельствах.

По информации издания GOL Digital, в услугах Мудрика заинтересована Севилья. «Нервионцы» могут арендовать Михаила, однако, при одном условии.

Сделка имеет шанс состояться. если Михаила оправдают по делу касаемо допинга. 

Отмечается, что андалусийцы в таком случае предложат аренду на сезон с удержанием доли зарплаты украинского вингера.

До допинг-скандала в этом сезоне игрок провел 13 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.

Напомним, ранее стали известны сроки восстановления защитника сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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