Реал может обменяться игроками с английским клубом

Реал намерен выкупить у Борнмута Дина Хейсена, пишет ESPN.

Мадридцы уже некоторое время следят за игроком и планировали попытаться приобрести его летом 2026 года.

Однако вызов Хейсена в сборную Испании привлек к нему интерес со стороны многих клубов, что вынудило Реал пересмотреть свои планы.

Отступные в контракте защитника составляют 50 млн евро, но мадридцы намерены попытаться снизить эту цену, предложив Борнмуту своего игрока.

К счастью для "сливочных", английский клуб заинтересован в услугах Франа Гарсии, который и может стать частью сделки между клубами.

Ранее также сообщалось, что Реал подпишет новый контракт с талантливым защитником.

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