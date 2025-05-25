Безнадежный аутсайдер АПЛ назначил тренером фаната Football Manager
Молодой специалист попытается вернуться в элитный дивизион.
Английский Саутгемптон определился с главным тренером команды. Новый сезон во главе "святых" начнет Уилл Стилл, сообщает официальный сайт клуба.
В кампании 2024/25 англичанин работал с французским Лансом. 32-летний специалист финишировал с "кроваво-золотыми" на 8-й позиции в Лиге 1. Сотон станет пятой командой в биографии Стилла.
Перспективный специалист громко заявил о себе во главе Реймса. Он возглавил "красно-белых" посреди сезона 2022/23. Фанат симулятора Football Manager Стилл не имел тренерской лицензии, а Реймс исправно платил штрафы по этой причине.
Кстати, мадридский Реал назначил Хаби Алонсо новым тренером.
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