"Хочу извиниться за этот сезон": Аморим, как и обещал, выступил перед болельщиками

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим действительно выступил с извинениями перед фанатами клуба.

Напомним, в последнем туре АПЛ Манчестер Юнайтед обыграл Астон Виллу, прервав свою серию без побед в чемпионате.

После матча Рубен Аморим вышел к фанатам. Специалист извинился за провальный сезон, но пообещал, что дальше все будет лучше.

Я знаю, что это было очень тяжело, но сейчас мы должны сделать выбор. Мы можем застрять в прошлом – ведь этот сезон уже принадлежит прошлому, – или мы можем сплотиться и двигаться вперёд.

Шесть месяцев назад, после первых трех матчей – после двух побед и ничьей – я сказал, что приближается буря. Сегодня, после этого катастрофического сезона, я хочу сказать вам: хорошие дни приближаются.

Если в мире и есть клуб, который уже доказал, что способен пережить любую ситуацию, любую катастрофу, то это наш клуб – Манчестер Юнайтед.

Теперь я хочу извиниться перед своими игроками. Иногда я был несправедлив, но я всегда пытался быть честным с вами.

Большое спасибо. До следующего сезона