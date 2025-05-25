"Хочу извиниться за этот сезон": Аморим, как и обещал, выступил перед болельщиками
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим действительно выступил с извинениями перед фанатами клуба.
Напомним, в последнем туре АПЛ Манчестер Юнайтед обыграл Астон Виллу, прервав свою серию без побед в чемпионате.
После матча Рубен Аморим вышел к фанатам. Специалист извинился за провальный сезон, но пообещал, что дальше все будет лучше.
Прежде всего, я хочу извиниться за этот сезон. Я действительно разочарован, как и вся команда. Хочу поблагодарить вас. Мы очень признательны за вашу поддержку на протяжении всего сезона.
Я знаю, что это было очень тяжело, но сейчас мы должны сделать выбор. Мы можем застрять в прошлом – ведь этот сезон уже принадлежит прошлому, – или мы можем сплотиться и двигаться вперёд.
Шесть месяцев назад, после первых трех матчей – после двух побед и ничьей – я сказал, что приближается буря. Сегодня, после этого катастрофического сезона, я хочу сказать вам: хорошие дни приближаются.
Если в мире и есть клуб, который уже доказал, что способен пережить любую ситуацию, любую катастрофу, то это наш клуб – Манчестер Юнайтед.
Теперь я хочу извиниться перед своими игроками. Иногда я был несправедлив, но я всегда пытался быть честным с вами.
Большое спасибо. До следующего сезона
Также напомним, что в рамках последнего тура свои матчи сыграли и команды украинцев.
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