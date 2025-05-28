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Футбол

Клуб УПЛ получил новый трансферный бан

Ворскла не сможет регистрировать новичков в ближайшее время.
Сегодня, 13:39       Автор: Василий Медвидь

Полтавская Ворскла получила новый трансферный бан. Об этом стало известно по обновлениям на сайте ФИФА.

Вступивший вчера запрет 27 мая лишает полтавчан права на регистрацию новичков в течение следующих трех трансферных окон.

Это уже третий трансферный бан, который наложен на Ворсклу за эту весну. Раньше это происходило 8 и 30 апреля соответственно.

Напомним, что Ворскла сыграет с Кудровкой за право остаться в УПЛ.

Ранее сообщалось, что лидер полтавчан Ибраима Лидер Ворсклы ведет переговоры с ДинамоКане заинтересовал украинский гранд[[

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