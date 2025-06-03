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Футбол

Игрок топ-клуба АПЛ стал одноклубником Ярмолюка

Куивин Келлегер перебрался в Брентфорд.
Сегодня, 17:51       Автор: Василий Медвидь
Куивин Келлехер / Getty Images
Куивин Келлехер / Getty Images

Вратарь сборной Ирландии Куивин Келлегер сменил клубную прописку.

26-летний игрок перебрался в Брентфорд. Об этом сообщила пресс-служба «пчел».

Сумма трансфера составила 18 млн фунтов. Контракт подписан до 2030 года.

Ранее Куивин выступал за Ливерпуль, воспитанником которого он является, однако там он не был основным, получая игровую практику только когда Алиссон был травмирован, или в кубковых турнирах.

Напомним, что Брентфорд продал своего бывшего основного вратаря в Байер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль брентфорд АПЛ Куивин Келлехер

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