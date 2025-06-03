Игрок топ-клуба АПЛ стал одноклубником Ярмолюка

Вратарь сборной Ирландии Куивин Келлегер сменил клубную прописку.

26-летний игрок перебрался в Брентфорд. Об этом сообщила пресс-служба «пчел».

Сумма трансфера составила 18 млн фунтов. Контракт подписан до 2030 года.

Ранее Куивин выступал за Ливерпуль, воспитанником которого он является, однако там он не был основным, получая игровую практику только когда Алиссон был травмирован, или в кубковых турнирах.

Напомним, что Брентфорд продал своего бывшего основного вратаря в Байер.

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