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Футбол

Байер закрыл трансфер одноклубника Ярмолюка

Вице-чемпион Германии взялся за летнее усиление.
Сегодня, 17:22       Автор: Антон Федорцив
Марк Флеккен / Getty Images
Марк Флеккен / Getty Images

Английский Брентфорд лишился основного голкипера. Нидерландец Марк Флеккен перебрался в леверкузенский Байер, сообщает официальный сайт клуба.

Вратарь стоил "фармацевтам" ориентировочно 10 млн евро. Он заключил с Байером контракт на 3 года. Ранее Флэккен выступал в чемпионате Германии за Алеманию из Аахена, Гройтер Фюрт, Дуйсбург и Фрайбург.

В прошлом сезоне кипер провел 37 матчей в Премьер-лиге, в восьми из которых не пропустил мячи. Цвета "пчел" Флеккен защищал с 2023 года. Заменит его, вероятнее всего, Куивин Келлехер из Ливерпуля.

К слову, ранее Байер выдвинул условия для ускоренного перехода Та в мюнхенскую Баварию.

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