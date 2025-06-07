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Футбол

Топ-клубы АПЛ, Серии А и Байер заинтересованы в скандальном игроке Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо с большой вероятностью покинет манкунианцев в этом межсезонье.
Сегодня, 17:50       Автор: Василий Медвидь

Вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо заинтересовал ряд клубов.

Как сообщает Фабрицио Романо, аргентинец с большой долей вероятности покинет манкунианцев летом. Его в своем составе хотят видеть 3 топ-клуба АПЛ, ряд итальянских команд и леверкузенский Байер.

Сумма потенциального трансфера вингера может составить примерно 40 млн евро, согласно предварительным сообщениям.

Напомним, что ранее МЮ отправил улучшенное предложение по трансферу лидера середняка АПЛ.

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