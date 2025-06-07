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Брайтон опередил топ-клубы и подписал талантливого форварда

Харалампос Костулас переедет в Англию.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Харалампос Костулас / Getty Images
Харалампос Костулас / Getty Images

Брайтон завершает трансфер Харалампоса Костуласа, пишет Лука Бендони.

По информации журналиста, Олимпиакос принял предложение "чаек" в размере 40 млн фунтов.

Именно за такую сумму 18-летний греческий вундеркинд сменит клубную прописку.

Отметим, что за Костуласом долгое время следили почти все европейские гранды, однако Брайтон легко выиграл гонку, сделав предложение прямо сейчас.

Ранее также усилился и лондонский Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон

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