Мареска назвал ключевую проблему итальянского футбола

Специалист считает, что там слишком полагаются на ветеранов.

Главный тренер Челси Энцо Мареска назвал главную проблему итальянского футбола.

Специалист считает, что финал Лиги чемпионов показал, что молодая команда имеет больше шансов на победу.

Мареска рассказал, что в Италии все еще по большей части опираются на опытных игроков, а потому попросту не поспевают за остальным миром.

Финал Лиги чемпионов показал доминирование молодой команды, способной на великолепный техничный футбол, выраженный в необычайном темпе, энергии, прессинге и атакующем таланте. Луис Энрике построил впечатляющий ПСЖ, и я, по-своему, пытаюсь сделать то же самое в Челси. Несмотря на это, Интер должен воспринимать два финала Лиги чемпионов за три года как достижение, а не провал. Симоне Индзаги должен гордиться своей работой, особенно потому, что он сделал это в экосистеме, которая теперь отличается от остального мира. Только в Италии все еще думают, что игроки слишком молоды, и что матчи выигрываются благодаря опыту. Это культурный выбор, который означает, что вы неизбежно проиграете с точки зрения энергии. Итальянский футбол с трудом поспевает за темпом, предлагаемым другими подходами

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