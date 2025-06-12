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Футбол

Мареска назвал ключевую проблему итальянского футбола

Специалист считает, что там слишком полагаются на ветеранов.
Сегодня, 00:55       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска назвал главную проблему итальянского футбола.

Специалист считает, что финал Лиги чемпионов показал, что молодая команда имеет больше шансов на победу.

Мареска рассказал, что в Италии все еще по большей части опираются на опытных игроков, а потому попросту не поспевают за остальным миром.

Финал Лиги чемпионов показал доминирование молодой команды, способной на великолепный техничный футбол, выраженный в необычайном темпе, энергии, прессинге и атакующем таланте. Луис Энрике построил впечатляющий ПСЖ, и я, по-своему, пытаюсь сделать то же самое в Челси.

Несмотря на это, Интер должен воспринимать два финала Лиги чемпионов за три года как достижение, а не провал. Симоне Индзаги должен гордиться своей работой, особенно потому, что он сделал это в экосистеме, которая теперь отличается от остального мира.

Только в Италии все еще думают, что игроки слишком молоды, и что матчи выигрываются благодаря опыту. Это культурный выбор, который означает, что вы неизбежно проиграете с точки зрения энергии. Итальянский футбол с трудом поспевает за темпом, предлагаемым другими подходами

Ранее также игрок Тоттенхэма прокомментировал увольнение Постекоглу.

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