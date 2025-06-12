Арсенал подал официальное предложение по Дьекерешу

Арсенал подал официальное предложение по Виктору Дьекерешу, пишет Record.

"Канониры" предложили Спортингу 55 млн евро плюс еще 10 млн в виде бонусов.

Утверждается, что португальский клуб не примет такое предложение, так как намерен заработать больше.

Президент клуба заявил, что обещал норвежцу не заставлять клубы активировать его отступные в размере 100 млн евро, однако также сказал, что не продаст его за 70 млн.

Ожидается, что получив отказ, Арсенал направит следующее предложение.

Также ранее сообщалось, что и нападающий Манчестер Юнайтед не уверен в своем будущем в клубе.

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