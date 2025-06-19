ПСЖ нацелился на звезду чемпионата Бразилии

Полузащитник бразильского Палмейраса Ричард Риос попал в сферу интересов французского ПСЖ. Триумфатор Лиги чемпионов стал главным претендентом на колумбийца, сообщает Antena 2.

Инициатива приглашения хавбека принадлежит спортивному директору парижан Луишу Кампушу. ПСЖ готов отдать за Риоса 30 млн евро и стремится закрыть соглашение до нового сезона. Конкуренцию пытается навязать мадридский Атлетико.

Риос в сезоне-2025 провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт латиноамериканца с Палмейрасом рассчитан до конца 2028 года.

Напомним, ранее ПСЖ уверенно одолел Атлетико на старте Клубного ЧМ-2025.

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