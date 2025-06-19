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Футбол

ПСЖ нацелился на звезду чемпионата Бразилии

Французский гранд выделил деньги на хавбека сборной Колумбии.
Сегодня, 16:30       Автор: Антон Федорцив
Ричард Риос / Getty Images
Ричард Риос / Getty Images

Полузащитник бразильского Палмейраса Ричард Риос попал в сферу интересов французского ПСЖ. Триумфатор Лиги чемпионов стал главным претендентом на колумбийца, сообщает Antena 2.

Инициатива приглашения хавбека принадлежит спортивному директору парижан Луишу Кампушу. ПСЖ готов отдать за Риоса 30 млн евро и стремится закрыть соглашение до нового сезона. Конкуренцию пытается навязать мадридский Атлетико.

Риос в сезоне-2025 провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт латиноамериканца с Палмейрасом рассчитан до конца 2028 года.

Напомним, ранее ПСЖ уверенно одолел Атлетико на старте Клубного ЧМ-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: палмейрас ПСЖ Ричард Риос

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