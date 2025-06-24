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Футбол

РБ Лейпциг получил нового тренера

Руководство "красных быков" подобрало нового наставника команды.
Сегодня, 15:25       Автор: Антон Федорцив
Оле Вернер / Getty Images
Оле Вернер / Getty Images

Немецкий РБ Лейпциг нашел замену Марко Розе. Главным тренером саксонцев стал Оле Вернер, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой специалист заключил контракт до лета 2027 года. Ранее он остался без работы, отказавшись пролонгировать договор с бременским Вердером. Во главе "музыкантов" Вернер провел 3,5 года.

Именно новый наставник РБ Лейпциг вернул Вердер в Бундеслигу. В прошлом сезоне Вернер финишировал с бременцами на 8-й строчке и дошел до четвертьфинала Кубка Германии. Раньше он работал с кильским Хольштайном.

Кстати, мюнхенская Бавария сделала новое предложение по Нико Уильямсу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг Оле Вернер

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