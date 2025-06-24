РБ Лейпциг получил нового тренера

Немецкий РБ Лейпциг нашел замену Марко Розе. Главным тренером саксонцев стал Оле Вернер, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой специалист заключил контракт до лета 2027 года. Ранее он остался без работы, отказавшись пролонгировать договор с бременским Вердером. Во главе "музыкантов" Вернер провел 3,5 года.

Именно новый наставник РБ Лейпциг вернул Вердер в Бундеслигу. В прошлом сезоне Вернер финишировал с бременцами на 8-й строчке и дошел до четвертьфинала Кубка Германии. Раньше он работал с кильским Хольштайном.

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