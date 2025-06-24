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Футбол

Байер ведет переговоры по трансферу хавбека сборной США

Малик Тилльман может вернуться в Бундеслигу.
Сегодня, 22:04       Автор: Андрей Безуглый
Малик Тилльман / Getty Images
Малик Тилльман / Getty Images

Байер намерен выкупить Малика Тилльмана, утверждает Ерун Каптейнс.

По инфомации инсайдера, немецкий клуб сделал официальный запрос ПСВ по трансферу их хавбека.

Байер уверен, что сможет выкупить американца за 35 млн евро - именно такую сумму назвали представители игрока.

В прошлом сезоне 23-летний Тилльман провел 26 матчей, отличившись 12 голами и 2 ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 32 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ПСВ может потерять еще одного игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Байер Леверкузен

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