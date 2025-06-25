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Футбол

Экс-хавбек Ливерпуля объявил о завершении карьеры

Адам Лаллана повесит бутсы на гвоздь.
Сегодня, 12:35       Автор: Андрей Безуглый
Адам Лаллана / southamptonfc.com
Адам Лаллана / southamptonfc.com

Полузащитник Саутгемптона Адам Лаллана решил завершить карьеру.

37-летний игрок уведомил о своем решении клуб, который и сообщил об этом болельщикам.

Напомним, Лаллана - воспитанник Саутгемптона. С 2014 года хавбек играл за Ливерпуль, с которым выиграл Лигу чемпионов и АПЛ.

В 2021 году Адам перешел в Брайтон, а затем уже вернулся в родной клуб.

За свою карьеру Лаллана провел 283 игры за Саутгемптон, 178 иг за Ливерпуль и еще 108 - за Брайтон.

Ранее также сообщалось, что хавбек Интера также готовится к окончанию карьеры.

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