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Футбол

Ювентус усилится топовым свободным агентом

Джонатан Дэвид отклонил предложения других клубов.
Сегодня, 14:29       Автор: Василий Медвидь

Итальянский Ювентус бесплатно усилит линию атаки.

Как сообщает Николо Скира, «бьянконери» договорились с Джонатаном Дэвидом о переходе. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

Детали контракта неизвестны. Отмечается, что канадец отклонил предложения Фенербахче и неназванного саудовского клуба.

В прошлом сезоне Дэвид выступал за Лилль, где сумел за 32 матча в Лиге 1 забить 16 голов и отдать 5 ассистов.

Напомним, что Лилль заменит Дэвида легендой французского футбола.

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